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Россияне изменили свое отношение к глобальному потеплению

Россияне реже стали видеть серьезную угрозу в глобальном потеплении
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Алексей Даничев/РИА Новости

Доля россиян, считающих изменение климата катастрофической угрозой для планеты, за 17 лет сократилась вдвое. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, пишут «Ведомости».

Исследования показали, что 23% опрошенных россиян считают проблему изменения климата катастрофической для мира. В 2008 году так считали порядка 50% участников опроса.

Снижение показателя может быть связано с тем, что жара и природные катаклизмы не воспринимаются как угроза, отметили во ВЦИОМ.

Как отмечает источник, что практически равные доли россиян придерживаются мнения об ухудшении и улучшении климата в разных российских регионах (21% и 19% соответственно).

До этого Международная группа ученых установила, что в 2024 году глобальные температуры достигли рекордно высоких значений. Это может быть сигналом о том, что планета вступает в период потепления более чем на 1,5°C, пишет журнал Nature Climate Change (NCC).

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление приводит к увеличению популяции крыс.

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