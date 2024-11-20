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Россияне назвали самые перспективные отрасли для трудоустройства

Россияне назвали IT-сферу и нефтяную отрасль самыми привлекательными по зарплатам

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Александр Демьянчук/РИА «Новости»

Россияне назвали IT-сферу и нефтегазовую отрасль самыми перспективными в плане зарплат. Такие данные получили после опроса Группы «Ренессанс страхование» (RENI) и исследовательского центра Зарплаты.ру, результаты которого есть у РБК.

Опрос провели в середине октября 2024 года, когда более 2200 жителей городов-миллионников ответили на вопросы в анкете. Участникам опроса предложили назвать самую перспективную, по их мнению, отрасль экономики по размерам. Можно было выбрать только один вариант ответа.

В итоге 24% респондентов назвали нефтегазовую отрасль наиболее перспективной, а еще 22% отметили привлекательность IT-сферы. Помимо лидеров, еще в топ-5 наиболее перспективных отраслей вошли госсектор, строительство и логистика — их выбрали примерно по 5% опрошенных. Столько же выбрали сферу недвижимости, консалтинг для бизнеса, СМИ и PR и финансовый сектор.

Также 4% опрошенных посчитали самым перспективным сектором по зарплатам энергетику. По 3% выбрали производство промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих.

Ранее в России возник дефицит водителей.

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