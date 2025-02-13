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В ряде районов Липецка произошло отключение электричества

Артамонов: в ряде районов Липецка зафиксировано отключение электричества
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Shutterstock/Creative Cat Studio

В ряде районов Липецка отключилось электричество. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Глава региона подчеркнул, что сейчас энергетики проводят переподключение потребителей.

В 04:06 мск Артамонов заявил, что «объявлен красный уровень «угроза атаки БПЛА» для г. Грязи и Грязинского района».

В 03:25 мск губернатор предупредил о риске атаки беспилотников на регион. Он призвал людей оставаться дома и не подходить к окнам. Губернатор рекомендовал находиться в безопасном месте до момента, когда режим опасности атаки БПЛА отменят. Также он призвал местных жителей не публиковать фото и видео о работе ПВО, последствиях атак беспилотников или их пролетов, поскольку эта информация помогает противнику корректировать направление дронов.

Ранее российские военные уничтожили беспилотники в Белгородской области.

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