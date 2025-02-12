Российские военные уничтожили беспилотники в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны в своем Telegram-канале.
«С 12:40 до 13:15 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.
12 февраля в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи средства ПВО перехватили три украинских дрона в небе над Белгородской областью. Другие подробности в ведомстве не уточнили.
Вечером 11 февраля в Белгородской области ликвидировали три БПЛА. Еще один беспилотник нейтрализовали в воздушном пространстве Курской области. По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны работали в регионах в период с 16:40 до 17:45 мск.
До этого украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. На этом фоне на территории предприятия начался пожар, его ликвидировали сотрудники экстренных служб.
Ранее в Донецке после атаки украинских БПЛА зафиксировали повреждение жилого дома и остановки общественного транспорта.