Российские военные уничтожили беспилотники в Белгородской области

МО РФ: средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом сообщило министерство обороны в своем Telegram-канале.

«С 12:40 до 13:15 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в публикации.

12 февраля в Минобороны РФ рассказали, что в течение ночи средства ПВО перехватили три украинских дрона в небе над Белгородской областью. Другие подробности в ведомстве не уточнили.

Вечером 11 февраля в Белгородской области ликвидировали три БПЛА. Еще один беспилотник нейтрализовали в воздушном пространстве Курской области. По данным Минобороны РФ, системы противовоздушной обороны работали в регионах в период с 16:40 до 17:45 мск.

До этого украинский дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области. На этом фоне на территории предприятия начался пожар, его ликвидировали сотрудники экстренных служб.

Ранее в Донецке после атаки украинских БПЛА зафиксировали повреждение жилого дома и остановки общественного транспорта.