В Гренобле в ресторане произошел взрыв

При взрыве в ресторане во французском Гренобле пострадали 12 человек

В результате взрыва в баре-ресторане во французском Гренобле ранения получили 12 человек. Об этом сообщает радиостанция Ici.

По имеющейся информации, в бар-ресторан, расположенный в Олимпийской деревне, бросили гранату. Двое из 12 пострадавших в результате взрыва находятся в тяжелом состоянии, один — в критическом.

Представители правоохранительных органов не исключают криминальную версию происшедшего. Мэр Гренобля выступил с осуждением «преступного акта беспрецедентного насилия».

В настоящее время на месте происшествия работают 80 пожарных и полицейских.

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