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В Нидерландах произошла серия взрывов

ANP: в нидерландском Роттердаме произошли три взрыва
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Luciano de Graaf/Reuters

Серия из трех взрывов произошла в Роттердаме 12 января. Об этом сообщает агентство ANP со ссылкой на местную полицию

По данным правоохранительных органов, взрывы произошли в разных районах города с интервалом в час в период с 01:30 до 02:30 по местному времени (03:30-04:30 МСК).

Хотя пострадавших, по предварительным данным, нет, взрывы причинили материальный ущерб зданиям.

Полиция Роттердама проводит расследование, задержанных пока нет.

Накануне в результате взрыва баллона с пропан-бутановой смесью в ресторане в чешском городе Мост пострадали восемь человек, еще 30 были эвакуированы. Пожарно-спасательная служба Чехии сообщила в социальной сети X, что, по предварительным данным, взрыв произошел в результате опрокидывания обогревателя. Впоследствии в помещении начался пожар.

В тот же день в Москве мужчина устроил взрыв в здании жилищной инспекции в Москве.

Ранее в Йемене десятки людей получили ранения при взрыве газохранилища.

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