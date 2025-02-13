Россиянам рассказали, как изменятся правила регистрации земельных участков

С 1 марта прекратится регистрация сделок с участками без указания границ в ЕГРН

В России с 1 марта нельзя будет зарегистрировать сделку с земельными участками, если их границы не внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщили в Росреесте, пишет «Интерфакс».

«Изменения внесли в статью 26 закона о регистрации недвижимости. С 1 марта 2025 года регистрационные действия в отношении земельного участка будут запрещены, если в ЕГРН отсутствуют сведения о местоположении его границ», — говорится в сообщении.

Кроме того, нельзя будет поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, если оно расположено на земельном участке без учтенных границ.

Недавно глава Росреестра Олег Скуфинский разъяснил механизм и нюансы действия нового закона об освоении земельных участков. Он подчеркнул, что при приобретении человеком участка или, если он был получен по наследству, бывают ситуации, когда территория «заблокирована, заросла растительностью».

Если участок не будет приведен в порядок в течение трех лет, то владельцу вынесут предупреждение, а еще через полгода участок и вовсе могут изъять.

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