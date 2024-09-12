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Россиян предупредили о риске изъятия дач

В Росреестре разъяснили действие нового закона об освоении земельных участков

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Pexels

Глава  Росреестра  Олег Скуфинский разъяснил механизм и нюансы действия нового закона  об освоении земельных участков. Об этом сообщает РБК.

Скуфинский подчеркнул, что при приобретении человеком участка или, если он был получен по наследству, бывают ситуации, когда территория «заблокирована, заросла растительностью». Для проектирования дома и подведения необходимых коммуникаций в такой ситуации может потребоваться время, отметил глава ведомства.

Он добавил, что новый закон предполагает для подобных ситуаций три дополнительных года. По их истечению начнется отсчет ранее установленного законодательством периода. В случае, если контрольно-надзорные органы выявят, что земля не была использована в течение установленного времени, собственник участка получит предупреждение. В течение шести месяцев он должен будет устранить нарушения, утверждает Скуфинский.

Если этого не произойдет, то Росреестр в течение 30 дней может инициировать судебный процесс об изъятии участка. 

Накануне директор по маркетингу строительной компании «Дачный Сезон» Никита Лутовинов заявил, что введение закона о необходимости освоения земельных участков садоводами и огородниками имеет две стороны медали.

Ранее руководитель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал соответствующую инициативу опасной.

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