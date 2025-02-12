Суд освободил подозреваемого в мошенничестве основателя компании iSpring

Суд в Йошкар-Оле не поддержал ходатайство следствия о домашнем аресте и освободил основателя компании iSpring Юрия Ускова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Йошкар-Олинского городского суда.

По данным агентства, в качестве меры пресечения предпринимателю установили запрет на определенные действия. Усков подозревается в мошенничестве с земельными участками в республике Марий Эл.

iSpring — российская компания, разрабатывающая технологии дистанционного обучения для организаций. Она была основана в 2001 году в Йошкар-Оле. Основные продукты компании: iSpring Learn — платформа для корпоративного обучения и iSpring Suite — инструмент для создания интерактивных онлайн-курсов.

В 2013 году компания купила землю для строительства ИТ-деревни в Марий Эл, что стало основанием для возбуждения уголовного дела и задержания Ускова. Это вызвало общественный резонанс.

11 февраля вице-спикер Государственной думы России Владислав Даванков сообщил о задержании Ускова по подозрению в мошенничестве. Позднее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела в отношении основателя iSpring.

Ранее глава СК предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату.