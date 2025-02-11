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Бастрыкин поручил разобраться в истории с делом о мошенничестве в Марий Эл

Бастрыкину доложат об основаниях возбуждения дела о земельных участках в Марий Эл
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об основаниях для возбуждения и ходе расследования уголовного дела о мошенничестве с земельными участками в Марий Эл. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

В публикации отмечается, что ситуация получила широкое распространение в публичном пространстве. Бастрыкин поручил разобраться и доложить ему об основаниях возбуждения уголовного дела руководителю следственного управления по Республике Марий Эл Александру Рычкову.

В СК подчеркнули, что ведомство возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В его совершении подозреваются предприниматель и глава муниципального образования.

11 февраля вице-спикер Государственной думы России Владислав Даванков сообщил о задержании основателя компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова по подозрению в мошенничестве. Депутат заявил, что направит Бастрыкину обращение с просьбой взять расследование под личный контроль.

Ранее глава СК предложил конфисковывать имущество за мошенничество и растрату.

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