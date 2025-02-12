Газета El Mundo отрицает, что ее журналист побывал в Курской области

El Mundo опровергла заявления, что ее журналист побывал в Курской области

Испанская газета Mundo заявила, что ее журналист Альберто Рохас не пересекал российской границы и не приезжал в Курскую область.

Издание подчеркнуло, что Рохас, против которого в России возбудили уголовное дело о незаконном пересечении госграницы, делал свой репортаж, не заезжая в российский регион.

«Mundo заявляет, что обвинения категорически ложные, и защищает работу своего репортера, всегда находившегося на украинской территории», — пишет газета.

Как сообщило издание, в опубликованном 8 февраля 2025 года репортаже El Mundo под названием «Путешествие к границе Курска — последний кошмар Путина» Рохас указывает, что находился исключительно на украинской территории.

Также перед своей командировкой репортер получил инструкции, по которым ему запрещалось ступать на российскую территорию и фотографировать что-либо, что могло бы выдать геолокацию, подчеркнули в El Mundo.

До этого пресс-служба Следственного комитета России сообщила, что на Рохаса завели уголовное дело за незаконное пересечение российской границы. По информации следствия, в феврале текущего года репортер без документов на право въезда на территорию РФ вместе с военнослужащими ВСУ незаконно пересек российско-украинскую границу и был в Суджанском районе Курской области. В настоящее время журналиста разыскивают.

Ранее ФСБ возбудила дело в отношении итальянских журналистов, которые работали в Судже в Курской области.