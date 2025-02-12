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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение
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Shutterstock

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение. Об этом сообщается в Telegram-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Морской пассажирский транспорт приостановил движение», — сказано в сообщении, опубликованном в 16:42 мск.

В 17:24 мск дирекция сообщила о возобновлении движения.

10 февраля сообщалось, что в Севастополе начали отключать уличное освещение по ночам. Telegram-канал Mash на волне уточнял, что нововведение будет действовать до особого распоряжения. По данным журналистов, отключения связаны с соображениями безопасности.

11 февраля стало известно, что сотрудники ФСБ выявили канал незаконной миграции в Севастополе, через который в России легализовались порядка 500 мигрантов.

Ранее задержанная в Севастополе агент Службы безопасности Украины призналась в подготовке теракта против военного.

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