В ФСБ сообщили о канале незаконной миграции в Севастополе

В Севастополе сотрудники ФСБ выявили канал незаконной миграции, через него в России легализовались порядка 500 мигрантов. Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ведомства.

Силовики задержали четырех человек, организовавших преступную деятельность. На них завели уголовное дело. Как сообщили в ведомстве, в 2024 году гендиректор фирмы вместе с сообщниками оформлял фиктивные документы на иностранных граждан, якобы задействованных на ремонтных работах в местном университете. Членами преступной группы были также водитель предпринимателя, юрист и сотрудница местного МВД.

Недавно в МВД заявили, что в период с 2023 по 2024 год мигранты подделали 6,5 тыс. документов для легализации в России. Мигранты меняют имя, отчество и снова приезжают с действующим паспортом.

Недавно в Москве полиция задержала троих предпринимателей, которые под видом парикмахерских услуг и ремонта телефонов развернули сеть по незаконной легализации мигрантов в торговом центре «Принц Плаза».

Ранее мигранта-экстремиста из межгосударственного розыска поймали в Петербурге.