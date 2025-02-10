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В Германии неизвестный нападает на политиков с кошачьими экскрементами

Bild: в Германии неизвестный нападает на политиков с кошачьими экскрементами
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Shutterstock

В Германии неизвестный нападает на политиков, используя кошачьи экскременты, полиция не может его поймать. Об этом сообщает Bild.

«Уже год неизвестный неоднократно совершает отвратительные нападения на офисы двух членов парламента земли Гессен», — пишет таблоид.

Отмечается, что первой нападение неизвестного произошло 12 января прошлого года на офис депутата парламента от «Зеленых» Феликса Мартина. Неизвестный набил почтовый ящик кошачьими фекалиями и разбросал экскременты у главного и заднего входов. Неделю спустя был атакован офис его коллеги Штефана Шнайдера из ХДС. Позднее в доме Феликса Мартина злоумышленник украл таблички с дверного звонка и почтового ящика, а в доме Шнайдера он размазал кошачий помет по почтовому ящику. К декабрю 2024 года на офисы двух политиков было совершено 15 нападений. Иногда мужчина разбрасывал экскременты, иногда битое стекло.

Представитель полиции рассказал, что правоохранительные органы не знают мотивах преступника. При этом там уточнили, что он попал под камеры видеонаблюдения, ведутся его поиски.

До этого сообщалось, что несколько человек пострадали из-за нападения в парке в Баварии.

Ранее в Германии испугались «гибридных атак» со стороны России.

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