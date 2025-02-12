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Стало известно, когда в РФ представят тесты по русскому языку для детей мигрантов

Рособрнадзор представит тесты по русскому языку для детей мигрантов 1 апреля
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Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) разрабатывает тесты по русскому языку для детей мигрантов, их представят 1 апреля. Об этом рассказал замруководителя ведомства Игорь Круглинский, его слова передает ТАСС.

«Мы все понимаем, что времени для этого очень ограниченное количество. Закон вступает в силу с 1 апреля. Соответственно, к 1 апреля варианты для проведения этого экзамена будут», — прокомментировал замруководителя ведомства.

10 февраля сообщалось, что в Госдуме хотят провести для части мигрантов повторный экзамен на знание русского языка. Так, в обращении главы ЛДПР Леонида Слуцкого премьер-министру РФ Михаилу Мишустину отмечается, что, согласно действующему законодательству, с 10 декабря 2024 года подтверждающие сертификаты иностранным гражданам выдаются исключительно государственными учреждениями, которые включены в установленный российским правительством перечень.

Действовавший же ранее порядок привлечения к экзаменам сторонних коммерческих организаций приводил к массовой выдаче сертификатов не владевшим русским языком иностранцам. Поэтому мигранты, получившие сертификаты в коммерческих организациях, должны заново пройти платный экзамен.

27 января Рособрнадзор направил трем вузам предостережения по поводу экзаменов для мигрантов.

Ранее в Госдуме спрогнозировали эффект от принятых законов в сфере миграции.

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