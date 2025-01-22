В Госдуме спрогнозировали эффект от принятых законов в сфере миграции

Законы в сфере миграции заставят граждан других стран, приезжающих в Россию, по-другому относиться к русскому языку. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Принятые нами законы <...> заставят по-другому относиться тех, кто к нам приезжает, к русскому языку. И, скорее всего, будет больше граждан ближнего зарубежья, кто приезжает к нам работать, желающих пойти в русский театр, учить русский язык», — сказал он.

С начала 2024 года в России была ужесточена миграционная политика. В частности, изменена система тестирования иностранцев для получения патентов и разрешений на работу: теперь экзамены принимают только 92 государственных учреждения, а коммерческие структуры исключены из процесса. Иностранцы должны продемонстрировать знания русского языка, истории России и основ законодательства страны.

Также был принят закон, запрещающий зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком.

Ранее Путин поручил организовать обучение детей мигрантов русскому языку.