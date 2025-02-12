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Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве на следующей неделе

Синоптик Позднякова предупредила о резком похолодании в Москве
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Mikhail Starodubov/Shutterstock/FOTODOM

В Москву придет резкое похолодание в начале следующей недели. Об этом в разговоре с телеканалом RTVI заявила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Признаки похолодания проявились впервые в среду, 12 февраля, когда температура в Москве и Московской области опустилась ниже 10 градусов. С четверга начнутся небольшие снегопады, уровень снежного покрова вырастет до 2-4 сантиметров. А затем, согласно прогнозу, в Московскую область придет очень сильный циклон с северо-запада.

«В начале следующей недели мы ждем дальнейшего понижения температуры, особенно это будет выражено в ночное время. Она уже может понижаться до минус 15 по региону. Это значит, что и в Москве минимальная температура будет ниже чем минус 10 градусов», — сообщила Позднякова.

Она добавила, что температура опустится ниже климатической нормы на 4 градуса.

Руководитель Рослесхоза Иван Советников ранеезаявил, что весенний сезон лесных пожаров в Центральном федеральном округе может начаться уже в марте из-за аномально теплой зимы.

Ранее эксперт спрогнозировала уровень сбора зерна в 2025 году с учетом аномальной погоды.

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