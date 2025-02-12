Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве на следующей неделе

В Москву придет резкое похолодание в начале следующей недели. Об этом в разговоре с телеканалом RTVI заявила специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Признаки похолодания проявились впервые в среду, 12 февраля, когда температура в Москве и Московской области опустилась ниже 10 градусов. С четверга начнутся небольшие снегопады, уровень снежного покрова вырастет до 2-4 сантиметров. А затем, согласно прогнозу, в Московскую область придет очень сильный циклон с северо-запада.

«В начале следующей недели мы ждем дальнейшего понижения температуры, особенно это будет выражено в ночное время. Она уже может понижаться до минус 15 по региону. Это значит, что и в Москве минимальная температура будет ниже чем минус 10 градусов», — сообщила Позднякова.

Она добавила, что температура опустится ниже климатической нормы на 4 градуса.

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