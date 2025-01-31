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Эксперт спрогнозировала уровень сбора зерна в 2025 году с учетом аномальной погоды

Российский зерновой союз: урожай зерна будет зависеть от погоды в феврале-марте
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Alexey Malgavko/Reuters

В России озимые находятся в хорошем состоянии, несмотря на аномально теплую зиму в этом году. По прогнозам, сбор зерна будет хорошим – до 125 млн тонн. Однако серьезная потеря урожая может случиться, если в феврале-марте ударят заморозки, рассказала директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в пресс-центре МИЦ «Известия».

По словам Тюриной, 82% посевов не пострадали и могут дать хороший урожай. Влияют на итоговые сборы зерна несколько основных факторов, включая погодные условия во время самого посева. Второй фактор – это экономика выращивания зерна. Здесь все непросто: цены на семена и удобрения растут, что провоцирует низкую рентабельность и сокращение посевов пшеницы. В 2024 году общая площадь посевов озимых достигала 18,2 млн га, в текущем году этот показатель снизится до 17,5–17,7 млн га. Но при этом увеличивается объем других, маржинальных культур – гороха, рапса, чечевицы.

«Кроме погодных условий, важный фактор — это площади посева. Площади посева, по оценке на сегодняшний момент, меньше уровня прошлого года где-то на 400 тыс. га», — пояснила эксперт.

Точнее о том, что будет дальше с площадями уборки урожая, специалисты смогут сказать в феврале-марте. Так, многое зависит от того, будут ли еще заморозки: при недостаточном объеме влаги в почве это может привести к серьезной потере урожая. Причем это касается основных регионов выращивания на юге, которые в 2020 году из-за заморозков потеряли 40% урожая.

«Есть такое опасение, но пока это только опасение, а дальше будем смотреть, как сложится погодный фактор», — подчеркнула Тюрина.

На сегодняшний день аналитики озвучивают прогнозы по валовым сборам зерновых в довольно большом диапазоне – от 125 млн тонн, как это было в прошлом сезоне, до минимальной отметки в 120 млн тонн, заключила специалист.

В декабре глава российского Зернового союза Аркадий Злочевский сообщал, что Россия может потерять беспрецедентные 38% посевов пшеницы, которые ушли на зимовку в плохом состоянии. Он подчеркивал тогда, что их рано списывать, так как дальнейшее будет зависеть от погоды зимой.

Ранее стало известно о причинах двукратного снижения экспорта российского зерна.

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