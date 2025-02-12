В Рослесхозе предупредили о риске начала лесных пожаров в марте

Весенний сезон лесных пожаров в Центральном федеральном округе может начаться уже в марте из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщил руководитель Рослесхоза Иван Советников, передает сайт агентства.

«Посмотрите в окно, погода аномальная, снега нет — это касается всего округа. Отсутствие осадков и снежного покрова говорит о том, что весенний лесопожарный сезон может начаться раньше», — сказал глава Рослесхоза.

Советников отметил, что возможные осадки в марте не повлияют на ситуацию. В связи с этим, профильным службам нужно подготовиться к сезону лесных пожаров уже к середине марта, подчеркнул глава агентства.

6 февраля главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что во многих регионах России на фоне аномально теплой зимы бывают дни с плюсовой температурой воздуха. Несмотря на это, весеннего тепла пока нет, хотя в столичный регион оно придет раньше, чем обычно, отметила специалист.

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