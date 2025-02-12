В Минтруда призвали бизнес стимулировать рождаемость

Предприниматели в России должны активнее стимулировать сотрудников к деторождению. Об этом заявила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, передает ТАСС.

Она отметила, что на сегодняшний день работодатели, понимая важность вклада в стимулирование рождения детей, начинают менять подходы.

«Мы крайне признательны пионерам в этом движении. Это группа компаний «Дело» и группа компаний «Азот», которые на текущий момент уже ввели выплаты при рождении ребенка в размере 1 млн рублей», — сказала замглавы Минтруда.

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