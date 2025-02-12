Молдавия направила в Приднестровье три миллиона кубометров газа

«Молдовагаз» направил три миллиона кубометров газа в Приднестровье

Компания «Молдовагаз» отправила 3 миллиона кубометров природного газа в Приднестровье для обеспечения стабильной работы газотранспортной системы республики. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно постановлению Комиссии по чрезвычайным ситуациям, 11 февраля 2025 года «Молдовагаз» передал ООО «Тираспольтрансгаз» указанный объем газа в качестве займа, чтобы поддержать бесперебойную работу газотранспортной системы и обеспечить надежное функционирование энергетической системы Республики Молдова.

10 февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии разрешила транзит газа в Приднестровье от венгерской компании MET Gas and Energy Marketing AG.

До этого стало известно, что в Приднестровье полностью восстановлено газоснабжение бытовых потребителей.

В конце января Кишинев и Тирасполь согласовали предварительную схему поставок газа на февраль, распределив между собой грант Европейского союза (ЕС) в €30 млн. Согласно договоренности, Приднестровье должно было получить около 3,2 млн кубометров газа в сутки до 10 февраля.

Ранее экономист заявил о последствиях, с которыми столкнется Приднестровье без российского газа.