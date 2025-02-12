Пассажир из Китая пытался провезти 14 кг «люксовых» сумок, но был пойман в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у пассажира из Китая изъяли 14 кг поддельных сумок Louis Vuitton

В Екатеринбурге таможенники поймали мужчину с крупной партией сумок-подделок Louis Vuitton. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мужчина прилетел в Кольцово из Пекина и привез с собой 14 килограммов аксессуаров. Инспекторы усомнились в том, что аксессуары действительно куплены у известного бренда. Сначала пассажир убеждал сотрудников таможни, что сумки оригинальные, но позже признался, что купил их за 11 тыс. юаней (около 143 тыс. рублей).

«Сумочки отправили на экспертизу, а на их владельца завели административное дело», – сообщается в публикации.

По данным kp.ru, в комплекте с сумками были ручки-ремни, фирменные упаковки и документы, однако специалисты выяснили, что все аксессуары были контрафактом.

До этого в аэропорту Сочи задержали россиянку, которая привезла из Турции 6,5 килограмма украшений из золота. По словам женщины, изделия ей дала подруга, в РФ путешественница должна была передать их получателю.

Ранее женщина спрятала в инвалидную коляску 14 кг кокаина и попалась на контрабанде.