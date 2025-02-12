Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пассажир из Китая пытался провезти 14 кг «люксовых» сумок, но был пойман в Екатеринбурге

В Екатеринбурге у пассажира из Китая изъяли 14 кг поддельных сумок Louis Vuitton
close
Павел Лисицын/РИА Новости

В Екатеринбурге таможенники поймали мужчину с крупной партией сумок-подделок Louis Vuitton. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Мужчина прилетел в Кольцово из Пекина и привез с собой 14 килограммов аксессуаров. Инспекторы усомнились в том, что аксессуары действительно куплены у известного бренда. Сначала пассажир убеждал сотрудников таможни, что сумки оригинальные, но позже признался, что купил их за 11 тыс. юаней (около 143 тыс. рублей).

«Сумочки отправили на экспертизу, а на их владельца завели административное дело», – сообщается в публикации.

По данным kp.ru, в комплекте с сумками были ручки-ремни, фирменные упаковки и документы, однако специалисты выяснили, что все аксессуары были контрафактом.

До этого в аэропорту Сочи задержали россиянку, которая привезла из Турции 6,5 килограмма украшений из золота. По словам женщины, изделия ей дала подруга, в РФ путешественница должна была передать их получателю.

Ранее женщина спрятала в инвалидную коляску 14 кг кокаина и попалась на контрабанде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами