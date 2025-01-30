Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина спрятала в инвалидную коляску 14 кг кокаина и попалась на контрабанде

Женщина прилетела из Бразилии в США с инвалидной коляской, набитой кокаином
close
theptida sriwiphak/Shutterstock/FOTODOM

В США задержали женщину, которая спрятала 14 кг кокаина в подушках своего инвалидного кресла, сообщает NBC Chicago.

На прошлой неделе 35-летняя Элейн Перес-Пена, прилетевшая из Бразилии в Ньюарк, штат Нью-Джерси, была остановлена в зоне досмотра в международном аэропорту О'Хара. Таможенники решили устроить ей «вторичный досмотр», поскольку женщину уже привлекали к ответственности за контрабанду наркотиков в 2021 году. Тогда она привезла из Доминиканской Республики в Нью-Йорк три килограмма кокаина. За это злоумышленницу приговорили к лишению свободы, она провела за решеткой около девяти месяцев.

В этот раз инспекторы пропустили инвалидное кресло путешественницы через рентгеновский аппарат и обнаружили подозрительные уплотнения в подушках. Они просверлили подушки и увидели белый порошок на кончике сверла. Оказалось, что женщина привезла в Штаты 14 килограммов кокаина стоимостью не менее $238 тыс. После того, как ее арестовали, она стала без труда передвигаться по камере, хотя до этого заявляла, что не может ходить из-за больной ноги, и призналась, что ей не нужна трость или инвалидное кресло.

Ранее в Ярославле оштрафовали жителей дома, которые пожаловались на рекламу наркотиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами