Женщина спрятала в инвалидную коляску 14 кг кокаина и попалась на контрабанде

В США задержали женщину, которая спрятала 14 кг кокаина в подушках своего инвалидного кресла, сообщает NBC Chicago.

На прошлой неделе 35-летняя Элейн Перес-Пена, прилетевшая из Бразилии в Ньюарк, штат Нью-Джерси, была остановлена в зоне досмотра в международном аэропорту О'Хара. Таможенники решили устроить ей «вторичный досмотр», поскольку женщину уже привлекали к ответственности за контрабанду наркотиков в 2021 году. Тогда она привезла из Доминиканской Республики в Нью-Йорк три килограмма кокаина. За это злоумышленницу приговорили к лишению свободы, она провела за решеткой около девяти месяцев.

В этот раз инспекторы пропустили инвалидное кресло путешественницы через рентгеновский аппарат и обнаружили подозрительные уплотнения в подушках. Они просверлили подушки и увидели белый порошок на кончике сверла. Оказалось, что женщина привезла в Штаты 14 килограммов кокаина стоимостью не менее $238 тыс. После того, как ее арестовали, она стала без труда передвигаться по камере, хотя до этого заявляла, что не может ходить из-за больной ноги, и призналась, что ей не нужна трость или инвалидное кресло.

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