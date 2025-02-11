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В Сочи задержали пассажирку, пытавшуюся ввезти украшения на 56 млн рублей

В аэропорту Сочи у пассажирки из Турции обнаружили 6,5 кг золотых украшений
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Telegram-канал ФТС России | ProТаможню

В Сочи таможенники задержали пассажирку, которая привезла из Турции 6,5 килограммов украшений из золота. Об этом сообщает Telegram-канал «ProТаможню».

Женщину остановили в момент, когда она проходила «зеленый» коридор. Таможенники обнаружили украшения в сумочке и поясном бандаже с карманами.

«Среди них были цепочки, подвески, браслеты, серьги и кольца, в том числе с гравировками Cartier и BVLGARI», – сообщается в публикации.

В изделиях также были вставки из бриллиантов, аметиста, оникса и других камней. Всего у путешественницы обнаружили 1600 украшений общей стоимостью 56 миллионов рублей.

По словам самой туристки, по просьбе знакомой она привезла драгоценности в Сочи, чтобы передать получателю. На данный момент ее показания проверяют.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование.

Ранее в Якутии мужчина пытался провезти в тайнике машины 17 слитков золота на 105 млн рублей.

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