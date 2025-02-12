В Северодвинске с железнодорожных путей сошла цистерна и попала на видео

В Северодвинске засняли на видео сошедшую с путей цистерну

В Северодвинске Архангельской области с железнодорожных путей сошла цистерна. Об этом сообщил мэр города Игорь Арсентьев в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел на переезде в районе Ягринского шоссе.

«К сожалению, сейчас часть дороги перекрыта, но чтобы возобновить работу железнодорожного транспорта, необходимо полностью перекрыть движение на Архангельском шоссе», — говорится в сообщении.

13 января более 20 порожних вагонов грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе Бурятии. В МЧС по региону уточнили, что был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.

На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска. Из-за инцидента был задержан пассажирский поезд Кисловодск — Тында.

10 января пять грузовых вагонов сошли с рельсов на станции Ковдор в Мурманской области. Судя по кадрам, опубликованным транспортной прокуратурой, происшествие не повлекло серьезных повреждений или разрушений железнодорожной инфраструктуры.

Ранее в Луганске семь вагонов с углем сошли с рельсов.