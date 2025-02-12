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В США заявили, что Канье Уэст больше не сможет вести бизнес в стране

Sun: Канье Уэста лишат возможности вести бизнес в США из-за скандальных публикаций
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Javier Rojas/Global Look Press

Американский рэпер и продюсер Канье Уэст не сможет вести бизнес в США из-за скандальных публикаций в соцсети X. Об этом заявил американский предприниматель Дэниел Старр, передает газета The Sun.

«С Канье покончено. Он просто не сможет вести дела в этой стране. <...> Давление со стороны правительства США сделает его деятельность практически невозможной», — сказал он.

Старр считает, что администрация президента США Дональда Трампа не позволит, чтобы заявления Уэста сошли ему с рук.

За последние несколько дней американский рэпер Канье Уэст попал сразу в несколько скандальных ситуаций. После изгнания с церемонии «Грэмми», где его жена Бьянка Цензори появилась в абсолютно прозрачном платье на голое тело, Уэст рассорился с главным дизайнером своего бренда одежды Гошей Рубчинским и послал его матом по-русски, объявил о своем заболевании аутизмом, сообщил чернокожим, что «рабство — это выбор» и написал в соцсети Х два десятка сообщений со словами «Я люблю Гитлера», «Я нацист», «Все белые люди — расисты» и т. д. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Канье Уэста подала в суд еврейка после слов о Гитлере.

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