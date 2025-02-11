Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Канье Уэста подала в суд еврейка после слов о Гитлере

TMZ: на Канье Уэста подала в суд бывшая работница его компании
close
Global Look Press

Бывшая работница бренда Канье Уэста Yeezy подала в суд на рэпера. Об этом сообщает TMZ.

Девушка еврейского происхождения заявила, что работала маркетологом в компании до тех пор, пока не была уволена после жалоб на антисемитизм. Как отмечает издание, она привела скриншоты, в которых Уэст якобы пишет в общий чат работников новому сотруднику-еврею: «Добро пожаловать в первый день службы на Гитлера».

Как заявила работница, в личных сообщениях Уэст писал, что является нацистом, на ее предложение выступить с заявлением, осуждающим любые связи с этим движением. Также она обвинила рэпера в оскорблениях. По словам девушки, артист посылал ее матом, требовал заткнуться и использовал в ее адрес нецензурные выражения.

За последние несколько дней американский рэпер Канье Уэст попал сразу в несколько скандальных ситуаций. После изгнания с церемонии «Грэмми», где его жена Бьянка Цензори появилась в абсолютно прозрачном платье на голое тело, Уэст рассорился с главным дизайнером своего бренда одежды Гошей Рубчинским и послал его матом по-русски, объявил о своем заболевании аутизмом, сообщил чернокожим, что «рабство — это выбор» и написал в соцсети Х два десятка сообщений со словами «Я люблю Гитлера», «Я нацист», «Все белые люди — расисты» и т. д. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Канье Уэст получил бы пять лет колонии в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами