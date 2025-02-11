На Канье Уэста подала в суд еврейка после слов о Гитлере

Бывшая работница бренда Канье Уэста Yeezy подала в суд на рэпера. Об этом сообщает TMZ.

Девушка еврейского происхождения заявила, что работала маркетологом в компании до тех пор, пока не была уволена после жалоб на антисемитизм. Как отмечает издание, она привела скриншоты, в которых Уэст якобы пишет в общий чат работников новому сотруднику-еврею: «Добро пожаловать в первый день службы на Гитлера».

Как заявила работница, в личных сообщениях Уэст писал, что является нацистом, на ее предложение выступить с заявлением, осуждающим любые связи с этим движением. Также она обвинила рэпера в оскорблениях. По словам девушки, артист посылал ее матом, требовал заткнуться и использовал в ее адрес нецензурные выражения.

За последние несколько дней американский рэпер Канье Уэст попал сразу в несколько скандальных ситуаций. После изгнания с церемонии «Грэмми», где его жена Бьянка Цензори появилась в абсолютно прозрачном платье на голое тело, Уэст рассорился с главным дизайнером своего бренда одежды Гошей Рубчинским и послал его матом по-русски, объявил о своем заболевании аутизмом, сообщил чернокожим, что «рабство — это выбор» и написал в соцсети Х два десятка сообщений со словами «Я люблю Гитлера», «Я нацист», «Все белые люди — расисты» и т. д. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Канье Уэст получил бы пять лет колонии в России.