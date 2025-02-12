Психолог объяснил склонность подростков к тревожным расстройствам

Подростки больше подвержены тревожным расстройствам и клинической депрессии, чем взрослые, так как у них еще нет устойчивых механизмов психологической защиты. Социальное давление в этих обстоятельствах может стать причиной такого состояния, рассказал психолог, психотерапевт Александр Вронский в пресс-центре НСН.

Подростки находятся в непростом положении, так как не понимают, как регулировать внезапно повысившийся гормональный фон, при этом на них давят как сверстники, так и родители, объяснил специалист.

«Зачастую их решения связаны с тревогой. Употребление наркотических веществ, алкогольных связаны с желанием как-то тревогу купировать», — пояснил психолог.

Это опасное состояние, так как при тревожном расстройстве люди способны на импульсивные действия. Так, по данным ВОЗ, 70% таких пациентов пытаются уйти из жизни, из них многие — это подростки. Важно вовремя им помочь, так как в этом возрасте они имеют подвижную и незащищенную психику, заключил Вронский.

Напомним, специалисты также предупреждают, что тихий характер у подростка может сигнализировать о том, что он подавляет свои желания и эмоции. Это может стать причиной отсроченного бунта, который может проявиться в зрелом возрасте.

Ранее психолог объяснил увлечение подростков психиатрическими диагнозами.