Психолог объяснил увлечение подростков психиатрическими диагнозами

Дети, которые активно ищут у себя ментальные проблемы и самостоятельно ставят себе диагнозы, страдают от нехватки родительского внимания. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент Московского городского педагогического университета, кандидат педагогических наук, педагог-психолог Юлия Челышева.

«Посттравматическое расстройство, расстройство пищевого поведения, панические атаки, СДВГ, социопатия – современные подростки с легкостью и даже бравадой ставят себе эти и другие серьезные и опасные диагнозы, основываясь на роликах в интернете и мнении друзей. Если родители им в этом потакают, то убеждают своих детей в мысли о собственной уникальности. Опасно это прежде всего тем, что, люди начинают кичиться своими особенностями и оправдывать действия асоциального характера», – рассказала Челышева.

По ее словам, подросток может отвернуться и уйти, когда с ним кто-то разговаривает, проявлять необоснованную агрессию, не слушать учителя на уроке, хамить.

«Демонстрировать поведение, обосновывая это проблемами ментального характера, которые требуют индивидуального подхода. Фактически же – ребенок не умеет держать субординацию и соблюдать другие правила. Это, в свою очередь, расслабляет мышление. Именно самоконтроль включает развитие лобных долей мозга, которые отвечают за оттормаживание эмоций. Таким образом, ограждая себя от саморегуляции, нельзя сказать, что человек стал «полноценной личностью», – рассказала психолог.

По словам психолога, зачастую такое поведение обусловлено желанием привлечь к себе внимание родителей.

«Бывает, что родители очень заняты, малыш постоянно остается с няней или бабушкой. Сначала он сигнализирует, что ему не хватает мамы и папы, а, становясь старше, начинает демонстративно их отвергать. Разнонаправленные эмоции зашкаливают: с одной стороны, подросток хочет быть рядом с родителями, с другой стороны – привлечь их внимание, с третьей – считает, что он уникален. Этот комплекс потребностей и желаний вырастает в общую проблему, которую проще всего скрыть за маской «модного» ментального расстройства», – объяснила специалист.

Если ребенок действительно стал вести себя по-другому: потерял интерес к хобби, его не радуют любимые занятия, у него изменилось пищевое поведение и появилась апатия, то стоит обратиться к специалисту.

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