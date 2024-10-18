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Психолог рассказала, о чем может говорить тихий характер подростка

Психолог Покусаева: тихие подростки могут подавлять свои эмоции

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Тихий характер у подростка может сигнализировать о том, что он подавляет свои желания и эмоции. Об этом Pravda.Ru рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

По ее словам, это может стать причиной отсроченного бунта, который может проявиться в зрелом возрасте. Кроме того, эксперт отметила, что спокойные и послушные дети иногда оказываются аутистами или имеют другие трудности.

«Важно помнить, что каждый случай индивидуален. Подростковый бунт — это естественный процесс, но полное подчинение родителям может сигнализировать о проблемах. Если подросток во всем слушается родителей, это удобно, но не всегда говорит о благополучии», — уточнила Покусаева.

Ученые из университетов Суррея (Великобритания) и Пенсильвании (США) до этого выявили генетическую связь между быстрым ростом в период полового созревания и высоким риском фибрилляции предсердий в более взрослом возрасте. Ученые также обнаружили, что у людей с более быстрыми темпами роста в период полового созревания была повышена минеральная плотность костной ткани.

Ранее психолог рассказала, как профилактировать подростковую наркоманию.

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