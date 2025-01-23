Школьники жестоко избили подростка в российском городе

В Сургуте школьники жестоко избили подростка после ссоры

В Сургуте школьники после ссоры жестоко избили подростка, он попал в больницу. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

По информации ведомства, мать пострадавшего рассказала, что инцидент произошел в январе. Группа школьников напала на ее 14-летнего сына и жестоко избила его по голове и телу. Причиной стал словесный конфликт.

В результате произошедшего мальчика госпитализировали. Врачи диагностировали у него травму головы и ушибы.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, его планируют передать в СУ СК России региона. Следователи начали процессуальную проверку. Председатель центрального аппарата ведомства Александр Бастрыкин попросил предоставить доклад о ходе и результатах проводимых мероприятий.

Ранее трое в балаклавах похитили, избили и ограбили 15-летнего подростка из Колпино.