Обвиняемые в теракте на Крымском мосту не признают вину

Подсудимые по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 году не признают вину

Подсудимые по делу о террористическом акте на Крымском мосту в 2022 году не признают вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гасана Раджабова.

«Вину не признают», — отметил Раджабов.

Дело, поступившее в суд в конце прошлого года, включает обвиняемых Артема и Георгия Азатьян, Олега Антипова, Александра Былина, Владимира Злобу, Дмитрия Тяжелых, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им инкриминируют теракт и незаконное обращение с взрывными устройствами.

Следствие утверждает, что первый зампредседателя СБУ Василий Малюк создал организованную группу для совершения теракта, в которую вовлек фигурантов. Взрывное устройство, замаскированное под груз, было доставлено на мост и приведено в действие 8 октября 2022 года.

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начались слушания по делу о теракте на Крымском мосту, унесшем в 2022 году жизни пяти человек. На скамье подсудимых — граждане России, Украины и Армении. Как считает следствие, они организовали доставку более 20 тонн замаскированной взрывчатки из Одессы в Крым. Тротил перевозила фура, которая взорвалась посреди моста и частично обрушила его. Почему фигуранты дела не признают свою вину — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Крымском мосту проходили антитеррористические мероприятия.