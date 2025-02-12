Российские школьники смогут сдавать меньше экзаменов

ГД в первом чтении приняла проект о сдаче ОГЭ по 2 предметам в пилотных регионах

Госдума в первом чтении приняла законопроект о сдаче двух предметов на Основном государственном экзамене (ОГЭ) в пилотных регионах. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект предполагает сдачу двух предметов для выпускников девятых классов вместо четырех — математики и русского языка. Пилотными регионами стали Москва, Санкт-Петербург, Ростовская и Тюменская области, а также Северная Осетия.

В вышеперечисленных регионах выпускники девятых классов получат аттестаты по результатам сдачи двух экзаменов. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, практику можно будет распространить на все регионы, если она окажется эффективной.

В настоящее время девятиклассники сдают четыре обязательных экзамена на ОГЭ, два из которых выбирают самостоятельно.

До этого Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала предлагаемый депутатами Госдумы эксперимент по сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку.

Ранее заслуженный учитель РФ Максим Пратусевич объяснил невозможность отказа от ЕГЭ в ближайшее время.