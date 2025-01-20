Рособрнадзор поддержал проект по сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку

Рособрнадзор счел нужным проект по сдаче ОГЭ только по математике и русскому

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) поддержала предлагаемый депутатами Госдумы эксперимент по сдаче ОГЭ только по математике и русскому языку. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Рособрнадзор поддерживает идею проведения пилотного проекта в регионах России, изъявивших желание участвовать в данном проекте», — заявили представители ведомства.

В Рособрнадзоре также отметили, что давно говорят о необходимости модернизировать порядок проведения ГИА и учитывать результаты аттестации при приеме в 10 класс, техникумы и колледжи.

17 января в Госдуму внесли законопроект, согласно которому в некоторых регионах РФ можно будет сдавать после 9 класса только два основных государственных экзамена — математику и русский язык.

Согласно задумке авторов проекта, сдавать только два экзамена смогут жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Ростовской, Тюменской областей и Северной Осетии.

Ранее заслуженный учитель РФ Максим Пратусевич объяснил невозможность отказа от ЕГЭ в ближайшее время.