«Шизофреников больше»: россиян призвали не считать себя трудоголиками

Настоящий трудоголизм – это редкое и серьезное психическое отклонение, которое на самом деле не имеет отношения к хорошей, ответственной работе. Назвать трудоголиком можно одного человека из десяти тысяч, поэтому большинство россиян ошибочно относят себя к этой группе, заявил НСН президент, основатель сервиса по подбору персонала SuperJob Алексей Захаров.

«Трудоголизм не имеет отношения к деньгам, это про человека, который патологически зациклен на работе, и в конце концов умирает на работе, это психическое отклонение по аналогии с алкоголизмом», — пояснил эксперт.

У такого сотрудника производительность труда может и не быть высокой, зато его мучает чувство, что если он что-то не доделает, то мир просто рухнет. При этом такой работник не просто сидит и молча трудится сверхурочно, а достает всех вокруг и мешает коллегам, объяснил Захаров.

В России проблемы трудоголизма как таковой вообще нет, убежден специалист. По его мнению, треть россиян просто хорошо и эффективно работают, ответственно относятся к этому и поэтому считают себя трудоголиками, не имея на самом деле отклонений.

«Проблемы не существует, в какой-то отдельной компании может быть человек-трудоголик, но шизофреников больше, чем трудоголиков», — заключил Захаров.

Напомним, ученые выяснили, что люди, которые постоянно работают без отпусков, живут меньше тех, кто страдает от хронического алкоголизма. Постоянная усталость значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт.

Психолог ранее ответил, почему трудоголики намеренно выматывают себя.