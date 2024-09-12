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Ученые выяснили, что трудоголики живут меньше алкоголиков

АJЕ: работающие без отпусков люди живут меньше алкоголиков

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Depositphotos

Американские ученые обнаружили, что люди, которые постоянно работают без отпусков, живут меньше тех, кто страдает от хронического алкоголизма. Результаты исследования опубликованы в научном журнале American Journal of Epidemiology (АJЕ).

В исследовании приняли участие 749 женщин от 45 до 64 лет. Ученые проанализировали образ жизни испытуемых, собрали информацию об их трудовой жизни и вредных привычках. После этого начался период наблюдения за добровольцами, который продлился около двадцати лет.

Анализ подтвердил, что переработки и недостаток отдыха могут стать серьезной угрозой для здоровья участниц. Ученые установили, что продолжительность жизни лиц, которые постоянно перерабатывали, была меньше, чем у тех, кто страдал алкогольной зависимостью. Исследователи отметили, что постоянная усталость значительно увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт. При этом для провокации этого опасного события достаточно ежедневных трехчасовых переработок.

Ранее ученые развеяли миф об алкоголе как о «сыворотке правды».

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