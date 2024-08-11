Психолог ответил, почему трудоголики намеренно выматывают себя

В нашем материальном мире успех почти всегда измеряется в деньгах, недвижимости, брендовых вещах и регулярности смены авто. Результатом информационного давления и рассказов про «успешный успех» в одних случаях становится желание спрятаться в фантазии, а в другой крайности — люди вырабатывают трудоголизм. Однако, не всегда деньги являются причиной работать до изнеможения. Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

По его словам, зачастую люди продолжают бесконечно работать, даже когда острая финансовая необходимость проходит. Для таких людей работа становится способом повысить самооценку и получить признание.

«Успехи на работе измеримы, и немонетарная мотивация (грамота, публичное поздравление на корпоративе, пожать руку директору) дает ощущение собственной значимости. Порой она становится более важной, чем финансовый успех. Мужчина, которого в детстве не хвалили 4-е место по шахматам, будет отчаянно бороться за признание своих заслуг на работе. Такого специалиста руководитель может раз в год хвалить за аккуратное заполнение отчета и видя, как тот заливается румянцем и распухает от удовольствия, продолжать отказывать в повышении зарплаты», — объяснил психолог.

Еще одним сильным мотивом засиживаться допоздна и дергаться на звонок с работы вечерами и в выходной является страх показаться неудачником. Некоторые люди настолько боятся потерять уважение в глазах коллег, если позволят себе отдохнуть и отключить телефон, что вгоняют себя в постоянные переработки и погружение во все новые проекты.

«При этом совершенно не замечают, что коллеги не уважают, а просто сели и едут. На любой вопрос шефа «кто сделает?», у каждого моментально возникает безотказная пони. «А что, она всегда на связи, ей это ничего не стоит, а мы уже договорились выпить и столик забронировали». И безотказная, например, Наташа, пытаясь остаться хорошей в глазах коллег, до полуночи готовит отчеты», — добавил Самбурский.

Третьей по частоте проблемой трудоголиков является избегание личных проблем. Личной жизни нет или она разваливается, поэтому работа становится способом избежать конфликтов и самокопания.

«Быстро сказать в трубку: «Я занят, надо проект подготовить, не могу сейчас говорить» — и очередной раз удалось отбиться от тягостного разговора», — сказал эксперт.

Кроме внутренних проблем, которые люди прячут от себя самих, есть внешнее давление организации. Некоторые руководители офисов работают в осознанном дефиците кадров. Зачем брать нужное количество менеджеров, когда можно открыть вакансию и на время раскидать обязанности на оставшихся и экономить деньги.

Как продолжение идеи эксплуатации, в компании формируются социальные нормы и культура неоплачиваемых переработок. Люди, попавшие в такую атмосферу, чувствуют давление и, являясь новенькими, стараются соответствовать этим ожиданиям.

«Основной проблемой, которые возникают у трудоголиков, является физическое и эмоциональное выгорание. Работа без отдыха и переработки приводят к истощению.

Самые яркие симптомы: хроническая усталость, когда в понедельник утром человек приходит на работу уже уставший, бессонница, депрессивные состояния и постоянная тревожность. В запущенных случаях — инфаркт и инсульт», — отметил психолог.

Чтобы справиться с трудоголизмом, для начала разберитесь: у вас трудоголизм, которые не мешает жизни, или вы в работе пытаетесь скрыться от своих проблем. Если сложно разобраться самостоятельно, поговорите с близкими людьми или специалистом.

«Определите часы и дни, когда вы не на связи по работе, придерживайтесь этого графика. Научитесь говорить «нет» и не берите новые задачи и проекты, когда вы старые еще не успели выполнить. Сначала будет сложно, особенно если вы много лет были безотказным пони на котором все ездили. Поставьте свое здоровье на первое место. Регулярный фитнес, правильное питание и достаточное время для сна вам необходимы. Ищите поддержку у психолога или близких людей, если не хватает сил справиться с трудоголизмом самостоятельно. Посмотрите на жизнь за пределами работы — выберите хобби по душе и регулярно уделяйте ему время. Это снизит зависимость от работы», — рекомендовал Самбурский.

Если вы заметили, что который день подряд в одиночестве засиживаетесь в офисе или не выключаете компьютер 24/7, работая на удаленке, стоит остановиться, чтобы трезво оценить свою ситуацию.

«Быть успешным, любимым и уважаемым — не синоним проводить всю жизнь на работе. Успех измеряется не только количеством выполненных задач, но и качеством жизни в целом», — резюмировал психолог.

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