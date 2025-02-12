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Губернатор Липецкой области прокомментировал ситуацию с завышенными счетами за свет

Артамонов: липчанам сделают перерасчет платы за электричество
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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с завышением счетов за электричество.

По его словам, жители получили завышенные счета за электроэнергию из-за ошибки министерства энергетики, в результате чего жители получили счета по 20–30 тысяч рублей.

«С 1 января в регионе вступили в силу дифференцированные тарифы по объемам потребления электроэнергии. <...> В стремлении победить недобросовестных предпринимателей ударили по простым жителям, установив лимит первого диапазона потребления в 2000 кВт для отопительного периода вместо 3900 кВт», — поделился Артамонов.

Он пообещал, что ситуация будет исправлена: лимит льготного диапазона потребления для жителей будет увеличен с 2000 кВт до 3900 кВт в отопительный период, стоимость кВт не изменится.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо главы компании Андрея Рюмина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину сообщал, что в компании «Россети» предложили ввести в Сибирском федеральном округе единую тарифную зону, а полномочия по формированию тарифов передать на федеральный уровень.

Ранее стало известно, что «Россети» направят 143 млрд рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья.

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