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«Россети» направят 143 млрд рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья

«Россети» направят 143 млрд рублей на развитие энергокомплекса Подмосковья
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Пресс-служба «Россети Тюмень»

«Россети» с 2025 по 2027 годы направят 143 миллиарда рублей на развитие энергетического комплекса Московской области. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Также в «Россетях» сообщили о завершении реконструкции ключевого центра электроснабжения Одинцовского городского округа — подстанции 110 кВ «Дарьино». В запуске объекта участвовали губернатор региона Андрей Воробьев и глава «Россетей» Андрей Рюмин.

«В ближайшие три года планируем направить свыше 143 миллиарда рублей на модернизацию и развитие сетевой инфраструктуры Московской области», — заявил Рюмин.

В ноябре он рассказал, что перенос принятия тарифно-балансовых решений в работе электросетевого комплекса позволит значительно оптимизировать процесс регулирования и экономического планирования. Рюмин также отмечал необходимость настроить механизмы работы в рамках формирования единых центров ответственности перед потребителями за качество электроснабжения.

Ранее сообщалось, что тарифы электросетей могут передать из регионов в ведение ФАС.

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