Российские ученые рассказали, как спастись от бытового отравления ртутью

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали наиболее частые способы отравления человека ртутью. Исследование приурочили к 265-летию со дня открытия твердой ртути академиком Йозефом Адамом Брауном в Санкт-Петербурге, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе научного учреждения.

В Пермском Политехе напомнили, что особенные свойства ртути сочетаются с ее высокой токсичностью, способностью накапливаться в организме и приводить к серьезным повреждениям нервной системы, почек и других органов.

Несмотря на известную опасность, соль ртути под названием тимеросал до сих пор используется в качестве консерванта в некоторых назальных каплях. Вещество предотвращает размножение микробов. Даже малые дозы тимеросала могут потенциально угрожать здоровью детей и беременных женщин, поэтому лекарств с этой добавкой лучше избегать.

Кроме того, ионы ртути можно встретить в старых антисептиках, куда их включали в виде меркурохрома (красного оксида ртути) и мертибромата. Сейчас такие препараты встречаются все реже.

В ПНИПУ отметили, что ртуть хорошо накапливается в некоторых морских организмах, где преобразуется в еще более токсичную форму под названием метилртуть.

Метилртуть легко поглощается микроскопическими водорослями и путешествует вверх по пищевой цепочке. С наибольшей осторожностью нужно относиться к таким рыбам, как тунец, макрель, белуга и северная щука, в которых может содержаться до 1 мг ртути на килограмм.

Лосось, камбала, сардина, сельдь, хек и треска считаются более безопасными — в них накапливается не более 0,3 мг ртути на килограмм.

В ситуации с разбившимся в жилье ртутным градусником специалисты советуют не пытаться убрать жидкий металл пылесосом. Вместо этого ртутные шарики нужно аккуратно собрать с помощью листа бумаги, жесткой кисти или резиновой груши и переложить в банку с водой. Затем емкость надлежит сдать в ближайший пункт приема опасных отходов.

Ранее ученые предложили способ очистки морской рыбы от ртути.