Названы дефекты речи, с которыми нужно обращаться к логопеду

До 30% детей нуждаются в помощи логопеда, но только каждый десятый ее получает, заявила в беседе с «Газетой.Ru» президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. По ее словам, не каждый родитель, обнаружив отклонение в речевом развитии ребенка, готов отвести его к платному специалисту.

«В каждом возрасте есть признаки, которые свидетельствуют о необходимости обращения к логопеду. В возрасте до года это проблемы с глотанием и сосанием, после года — отсутствие первых слов. К двум годам — если ребенок не откликается на свое имя. В три года он должен говорить как взрослый: отвечать на вопросы «Как зовут?», «С кем ты живешь?», пересказывать простые сказки: «Колобок», «Репка» и прочее. До шести лет должно насторожить неправильное произношение звуков, ошибки в согласовании слов, неумение составить рассказ. С семи лет это трудности письма и чтения. В любом возрасте — наличие запинок, откат в речевом развитии. И это далеко не весь перечень причин, с которыми нужно обращаться к логопедам. Если затрудняетесь оценить самостоятельно своего ребенка, то традиционно в советское время дети приходили на диспансеризацию к логопеду в три и семь лет», — сказала Покровская.

Специалист отметила, что при небольшом количестве нарушений можно помочь ребенку самостоятельно, но провести диагностику и определить степень сложности почти невозможно, если родитель — не лингвист.

«Есть набор упражнений, и мы настоятельно советуем выполнять их дома. Таким образом намного быстрее получится результат. Но универсальных упражнений нет, их можно получить у логопеда после диагностики», — пояснила Покровская.

Сколько детей в России ежегодно нуждаются в помощи логопеда, неизвестно. По словам эксперта, это число только растет: в школах сокращаются ставки логопедов, а к платному специалисту детей ведут единицы.

«Официальной статистики нет. А вот неофициальная неутешительна и говорит о том, что до 30% детского населения нуждается в логопедической помощи, но только каждый десятый ее получает. И даже из этого числа не все полностью заканчивают курс. Большинство родителей хотели бы бесплатной помощи в образовательном учреждении, а именно это активно сокращается последние 20 лет. Количество платных специалистов значительно больше, но родители не доходят до них по финансовым или временным трудностям. И это грустно, так как речь является средством мышления. А знаете, какая самая частая проблема на ЕГЭ? Ребенок не полностью понимает содержание вопроса, а корень этого лежит в несвоевременном обращении или не обращении к логопеду», — констатировала Покровская.

14 ноября в России и других странах мира отмечают Международный день логопеда. Официально этот праздник появился в 2004 году. В этот день чествуют специалистов, помогающих детям и взрослым исправить дефекты речи и скорректировать произношение слов и отдельных звуков.

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