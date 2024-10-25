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Логопед раскрыла, каковы шансы полностью избавиться от заикания

Логопед Шеленцова: в большинстве случаев заикание полностью излечивается

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Freepik.com

Заикание чаще всего проявляется в возрасте от двух до пяти лет и со временем исчезает. Только 1% людей продолжает заикаться после взросления. Об этом в беседе с РИАМО рассказала логопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Алла Шеленцова. По ее словам, важную роль в данном случае играет генетика.

«У людей с заиканием активность в областях, отвечающих за речевую моторику, отличается от тех, кто не страдает этим расстройством. Известные люди, такие как Уинстон Черчилль, Брюс Уиллис и Эд Ширан, страдали от заикания, но смогли его преодолеть», — отметила Шеленцова.

Она подчеркнула, что в большинстве случаев от заикания можно полностью избавиться. Современные специалисты используют в работе дыхательные практики, помогающие расслабить мышцы и взять контроль над речью. Кроме того, существуют специальные устройства, которые изменяют восприятие собственного голоса, пояснила специалист.

Мануальный терапевт, невролог, врач-эксперт, врач второй категории сети клиник «Семейная» Максим Алексеев до этого говорил, что для правильной диагностики характера заикания необходим осмотр невролога для исключения серьезных заболеваний головного мозга.

Немаловажна, по его словам, помощь психиатра и психотерапевта при подтверждении невротической природы заболевания. Это связано в том числе с тем, что само нарушение речи часто — лишь малая часть от проблем пациента.

Ранее логопед раскрыла, может ли заикание возникнуть во взрослом возрасте.

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