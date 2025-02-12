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На севере Украины загорелся объект критической инфраструктуры

На объекте критической инфраструктуры в Черниговской области произошел пожар
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Vitalii Hnidyi/Reuters

На объекте критической инфраструктуры в Черниговской области на севере Украины произошел пожар. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, по объекту в Прилукском районе был нанесен удар, в результате которого и возникло возгорание. Какое здание горело, не сообщается.

Утром 12 февраля Минобороны России сообщало, что российские военные нанесли групповой ракетный удар по цехам предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

До этого стало известно, что в ночь на 12 февраля в Киеве зафиксировали рекордное число прилетов оперативно-тактических ракет «Искандер». По данным «Военной хроники», в украинской столице заметили не менее 10 попаданий по различным объектам, не считая прилетов беспилотников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» ограничит энергоснабжение промышленности.

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