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«Укрэнерго» 12 февраля ограничит энергоснабжение промышленности

На Украине третий день подряд ограничили энергоснабжение промышленности
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Укрэнерго

12 февраля на всей территории Украины будут применены отключения электроэнергии для промышленных потребителей, это происходит третий день подряд. Об этом заявила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«12 февраля будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — отмечается в публикации.

Предприятия Украины останутся без электроэнергии на 10 часов в течение суток: с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00.

11 февраля по всей Украине вводились экстренные отключения электроэнергии. До этого «Укрэнерго» предупредила компании и промышленные предприятия страны об отключениях электроэнергии. Ограничения действовали с 6:00 (7:00 мск) до 21:00 (22:00 мск).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что из-за обстрелов Украина не может получать нужное количество газа.

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