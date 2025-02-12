«Укрэнерго» 12 февраля ограничит энергоснабжение промышленности

На Украине третий день подряд ограничили энергоснабжение промышленности

12 февраля на всей территории Украины будут применены отключения электроэнергии для промышленных потребителей, это происходит третий день подряд. Об этом заявила компания «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

«12 февраля будут применяться ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — отмечается в публикации.

Предприятия Украины останутся без электроэнергии на 10 часов в течение суток: с 7:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00.

11 февраля по всей Украине вводились экстренные отключения электроэнергии. До этого «Укрэнерго» предупредила компании и промышленные предприятия страны об отключениях электроэнергии. Ограничения действовали с 6:00 (7:00 мск) до 21:00 (22:00 мск).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что из-за обстрелов Украина не может получать нужное количество газа.