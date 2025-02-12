В Казахстане призвали принять закон об иноагентах

Депутат фракции «Народной партии Казахстана» (НПК) Ирина Смирнова заявила, что в Казахстане нужно принять закон об иностранных агентах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пришло время пересмотреть статус целого ряда неправительственных организаций, годами работающих в «серой» зоне, и переписать правила игры с иностранными донорами, маскирующими политические интересы под медиаподдержку, правозащиту и повышение толерантности», — сказала Смирнова на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По словам депутата, в мире много примеров, когда сталкивающиеся с аналогичными проблемами страны противодействуют им через принятие закона об иноагентах. Она выразила уверенность, что Казахстану необходимо поддержать такую практику и создать национальное законодательство, четко маркирующее любого рода структуры для того, чтобы граждане страны могли оценивать и сравнивать информацию, понимая ее источник.

Смирнова подчеркнула, что при этом нужно предусмотреть определенные исключения для гуманитарных и научных организаций. По ее словам, это позволит обеспечить защиту национальных интересов, не создавая при этом препятствий для развития гражданского общества и не замедляя его прогресс.

Депутат указала, что сейчас в Казахстане около двухсот некоммерческих организаций (НКО) получают финансовую поддержку из-за рубежа. При этом три четверти всех средств поступают из США. По ее словам, гранты предоставляются 165 донорами, среди которых есть как международные организации, так и структуры иностранных государств. Основная часть финансирования направляется на реализацию проектов в области средств массовой информации, свободы слова, защиты прав отдельных групп населения, развития демократии, гражданского общества и повышения уровня толерантности.

6 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны начали работу над ужесточением законодательства против иностранного финансирования СМИ и фейковых новостей. Он подчеркнул, что новые нормы не будут угрожать свободе слова в стране.

Ранее правительство РФ обязало банки уведомлять Минюст об открытии спецсчетов иноагентов.