Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, как правильно соблюдать безглютеновую диету

Врач Белоусов: глютен присутствует не только в злаках
close
Shutterstock

Чтобы соблюдать безглютеновую диету, нужно не только исключить хлеб и макароны из пшеницы и ржи, но и внимательно читать этикетки продуктов, выбирать «молочку» без глютена, а также избегать колбас и сосисок. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Популярность безглютеновой диеты растет из-за большого количества обработанных продуктов с добавленным глютеном. Он используется не только в хлебе, но и в йогуртах, соусах и колбасах. Проблема не в самом глютене, а в его избытке в пище», — объяснил специалист.

Он добавил, что глютен не вреден для всех, а его непереносимость проявляется только у некоторых людей. При этом, следует иногда устраивать безглютеновый «детокс», чтобы очистить организм и улучшить здоровье кишечника, посоветовал врач.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева до этого рассказала, кому нельзя употреблять хлеб. По ее словам, продукт противопоказан в трех достаточно редких случаях: это целиакия (аутоиммунное заболевание с непереносимостью глютена), аллергия на глютен и нецелиакийная гиперчувствительность к глютену.

Временно воздержаться от свежего хлеба стоит в острый период заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, при обострении гастрита, язвенной болезни). В этих случаях лучше использовать подсушенный хлеб в небольшом количестве, отметила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, чем можно заменить глютен и яйца в выпечке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами