Врач объяснил, как правильно соблюдать безглютеновую диету

Чтобы соблюдать безглютеновую диету, нужно не только исключить хлеб и макароны из пшеницы и ржи, но и внимательно читать этикетки продуктов, выбирать «молочку» без глютена, а также избегать колбас и сосисок. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Популярность безглютеновой диеты растет из-за большого количества обработанных продуктов с добавленным глютеном. Он используется не только в хлебе, но и в йогуртах, соусах и колбасах. Проблема не в самом глютене, а в его избытке в пище», — объяснил специалист.

Он добавил, что глютен не вреден для всех, а его непереносимость проявляется только у некоторых людей. При этом, следует иногда устраивать безглютеновый «детокс», чтобы очистить организм и улучшить здоровье кишечника, посоветовал врач.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева до этого рассказала, кому нельзя употреблять хлеб. По ее словам, продукт противопоказан в трех достаточно редких случаях: это целиакия (аутоиммунное заболевание с непереносимостью глютена), аллергия на глютен и нецелиакийная гиперчувствительность к глютену.

Временно воздержаться от свежего хлеба стоит в острый период заболеваний желудочно-кишечного тракта (например, при обострении гастрита, язвенной болезни). В этих случаях лучше использовать подсушенный хлеб в небольшом количестве, отметила диетолог.

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