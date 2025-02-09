Бизнес и промышленность Украины останутся без света на 15 часов

«Укрэнерго» в своем Telegram-канале предупредила компании и промышленные предприятия страны об отключениях электроэнергии в понедельник, 10 февраля.

Согласно посту, ограничения будут действовать с 6:00 (07:00 мск) до 21:00 (22:00 мск). В «Укрэнерго» пояснили, что отключения электроэнергии связаны с последствиями атак ракет и дронов противника.

Как уточняется, время применения и объем ограничений могут быть скорректированы. В компании призвали бизнес и промышленность потреблять электроэнергию экономно и не включать одновременно несколько мощных приборов.

Два дня назад в шести регионах Украины был введен график аварийных отключений света. Ограничения затронули Днепропетровскую, Кировоградскую, Полтавскую, Сумскую, Харьковскую и Черкасскую области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что из-за обстрелов Украина не может получать нужное количество газа.