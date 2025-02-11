Экстренные отключения света введены на всей территории Украины

На всей территории Украины ввели экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С целью минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — заявил он.

По словам министра, экстренные меры связаны с возможной «ракетной атакой». Он добавил, что последствия будут уточняться после принятия всех мер безопасности.

До этого «Укрэнерго» предупредила компании и промышленные предприятия страны об отключениях электроэнергии. Ограничения будут действовать с 6:00 (7:00 мск) до 21:00 (22:00 мск).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее «Страна.ua» сообщила, что из-за обстрелов Украина не может получать нужное количество газа.