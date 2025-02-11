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В ЕС разрешили добавлять порошок из насекомых в пищевые продукты

В ЕС приняли закон, разрешающий добавлять порошок из мучного хрущака в продукты
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J. Pfeiffer/Global Look Press

В странах Евросоюза вступил в силу регламент, разрешающий добавлять обработанный ультрафиолетом порошок из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Документ опубликован на сайте Еврокомиссии.

Регламент был утвержден в январе. Он будет действовать пять лет, после чего его могут продлить.

Порошок из личинок мучного червя можно будет использовать при производстве хлеба и булочек, тортов, макаронных изделий, переработанных картофельных продуктов, сыра и сырных продуктов, а также фруктовых и овощных компотов. Производители будут обязаны указывать в составе наличие порошка.

«Потребители сами решают, хотят ли они есть насекомых или нет. Использование насекомых в качестве альтернативного источника белка не является чем-то новым, и насекомых регулярно едят во многих частях мира», — говорится в заявлении ЕК.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о необходимости предотвратить подобные инициативы в России.

Ранее ученые выяснили, помогает ли мытье яблок очистить их от пестицидов.

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