Эксперт оценил будущий спрос на продукты с добавками из насекомых в России

Продукты с добавками из насекомых действительно следует маркировать. Однако популярными на российском рынке они в любом случае не станут, заявил RT управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Изменения в сфере добавок из насекомых глобально не приведут к массовому потреблению таких продуктов как в России, так и в Европе, считает эксперт. Сегодня в основном подобные компоненты активно применяются в сфере производства кормов для животных — протеина, питания для промысловых рыб.

Что касается призыва маркировать такую продукцию, то этот вариант обсуждался еще пару лет назад, напомнил специалист. По его мнению, не зависимо от этого такие товары востребованными не будут.

«Широкое потребление насекомых в пищу — это рядовая история для многих азиатских, африканских стран, для той же Мексики, — пояснил он. — Но у нас несколько иной менталитет и гастрономические пристрастия».

Напомним, в ЕС вступил официально разрешили добавлять обработанный ультрафиолетом порошок из личинок большого мучного хрущака (Tenebrio molitor) в пищевые продукты. Его можно будет использовать при производстве хлеба и булочек, тортов, макарон, переработанных картофельных продуктов, сыра, а также фруктовых и овощных компотов.

В то же время в Госдуме призвали запретить реализацию продуктов с содержанием насекомых или же ввести их обязательную маркировку. Депутаты подчеркнули, что добавки из насекомых чужды для России несут риск для здоровья граждан, так как исследования показывают высокий уровень зараженности таких ферм паразитами.

Врач-эндокринолог ранее объяснила пользу употребления в пищу продуктов с насекомыми.